Politiker diskutieren angesichts des Hochwassers über Schuldenbremse

Berlin: Das Hochwasser und die damit verbundenen Kosten führen zu einer neuen Diskussion über die Schuldenbremse. Die FDP ist dagegen, sie erneut auszusetzen. Nach den Worten von Fraktionsvize Meyer ist noch völlig unklar, welche Schäden entstehen. Es sei momentan nicht ersichtlich, dass Bund und Länder durch das Hochwasser finanziell überfordert seien, so Meyer. Ein erneutes Aussetzen der Schuldenbremse hatte zuvor der SPD-Haushaltspolitiker Rohde ins Gespräch gebracht. Aus seiner Sicht richtet das Hochwasser gerade in Niedersachsen immense Schäden an. Genau für solche Fälle gebe es im Grundgesetz die Möglichkeit, die Schuldenbremse auszusetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2024 13:00 Uhr