Politiker der Grünen und der FDP kritisieren Wieler

Nachrichtenarchiv - 09.10.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach den nach oben korrigierten Impfdaten steht RKI-Chef Wieler in der Kritik. Der Münchner Grünen-Politiker Janecek sagte der Bild, Deutschland sei mal wieder überfordert - in anderen Ländern seien solche Probleme bei der Erfassung der Impfquote unbekannt. Die FDP-Politikerin Aschenberg-Dugnus kritisierte, Wieler sei zu nah dran an der Bundesregierung. Die Liberalen fordern daher, dass das Robert Koch-Institut künftig nicht mehr dem Bundesgesundheitsministerium unterstehen soll. Vorgestern hatte das RKI eingeräumt, die Impfquote der Erwachsenen in Deutschland liege etwa fünf Prozentpunkte höher als bisher angenommen. Grund dafür sei, dass nicht alle Impfstellen Daten an das RKI gemeldet hätten. Auf Basis einer Umfrage korrigierte das Institut daher den Wert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2021 15:00 Uhr