Politiker der Ampel-Koalition fordern Konsequenzen wegen voller Kinderkliniken

04.12.2022 18:30 Uhr

Berlin: Wegen der hohen Zahl an Atemwegserkrankungen und den Engpässen in Kinderklinken haben Politiker der Ampel-Koalition zum Tragen einer Schutzmaske aufgerufen. Der gesundheitspolitische Sprecher der FDP, Ullmann, sagte der Zeitung „Die Welt“ wörtlich: „Akut können wir das machen, was wir während der Pandemie gut eingeübt haben: Infektionen vermeiden und Infektionsketten unterbrechen.“ Dazu brauche es keine staatlichen Verordnungen. SPD-Fraktionsvize Schmidt erklärte, die Meldungen von überfüllten Kinderkliniken und Kinderarztpraxen seien – Zitat – „sehr besorgniserregend“. Es gelte nun mit Kindern solidarisch zu sein. Unionsfraktionsvize Müller warf Gesundheitsminister Lauterbach derweil vor, frühe Notrufe der Kinderkliniken bereits vor Wochen überhört zu haben. Linken-Fraktionschef Bartsch sieht eine „Kommerzialisierung des Gesundheitssystems“ als Grund für die Notlage.

