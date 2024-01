Politiker danken Demonstranten für ihren Einsatz gegen Rechts

Berlin: Politiker und Vertreter von Holocaust-Überlebenden haben den Menschen gedankt, die zu Hunderttausenden für Demokratie und gegen Rechts demonstriert haben. Bundesinnenministerin Faeser schreibt auf X: "unsere Demokratie lebt von starken Demokraten wie euch." Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt nennt es ermutigend, dass auch in vielen ostdeutschen Städten die Menschen auf die Straße gegangen sind. Das Internationale Auschwitz Komitee spricht von einem machtvollen Zeichen der Bürgerinnen und Bürger. Nach den zahlreichen Kundgebungen gestern wird auch heute in vielen Städten zu Demonstrationen gegen Rechtsextremismus aufgerufen. Eine der größten Kundgebungen findet in München statt - die Polizei rechnet mit bis zu 25.000 Teilnehmern. Aktionen sind auch in Regensburg und Bad Tölz geplant.

