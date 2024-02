Politiker begrüßen Aufruf zu mehr Waffenproduktion in Europa

Berlin: Grüne und FDP haben den Aufruf von NATO-Generalsekretär Stoltenberg begrüßt, mehr Waffen in Europa zu produzieren. Der FDP-Verteidigungspolitiker Faber sagte, dies sie für unsere Sicherheit die erste Priorität dieses Jahres. Die verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen, Nanni, sagte, mehr Tempo sei nötig, egal wie die Wahlen in den USA ausgingen. Dort werden neue Milliardenhilfen für die Ukraine derzeit im Kongress von den Republikanern blockiert. Der Grünen-Politiker Hofreiter sagte in diesem Zusammenhang, das Festhalten an der Schuldenbremse sei ein Sicherheitsrisiko. Nicht nur die Ukraine müsse mit ausreichend Waffen und Munition ausgestattet werden, Deutschland und Europa müssten auch selbst abwehrbereit werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.02.2024 13:00 Uhr