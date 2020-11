Politiker aus aller Welt gratulieren Biden

Nachrichtenarchiv - 07.11.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach der Ausrufung des Wahlsiegs von Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl in den USA haben die Reaktionen nicht lange auf sich warten lassen. Vertreter der Bundesregierung drückten ihre Hoffnung aus, dass sich nun die Beziehungen bessern könnten, die unter dem bisherigen Präsidenten Trump schwer gelitten haben. Kanzlerin Merkel schrieb in einer Mitteilung, sie freue sich auf die künftige Zusammenarbeit. Bundespräsident Steinmeier sicherte Biden auch in Zukunft eine enge Zusammenarbeit zu. Zu einer engeren transatlantischen Partnerschaft riefen die Spitzen der EU auf. Auch Nato-Chef Stoltenberg gratulierte Biden und nannte ihn einen starken Unterstützer der Allianz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2020 22:00 Uhr