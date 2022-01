Politik zeigt sich schockiert von Bluttat in Kusel

Corona-Impfziel von 80 Prozent bis Ende Januar ist außer Reichweite

Berlin: Die Bundesregierung kann ihre angestrebte Impfquote bei Corona nicht mehr erreichen. Bis Ende Januar sollten mindestens 80 Prozent der Bevölkerung gegen Covid-19 geimpft sein. Nach aktuellen Daten des Bundesgesundheitsministeriums sind es derzeit 74 Prozent. Insgesamt sind gut 20 Millionen Menschen in Deutschland weiterhin nicht gegen Corona geimpft. Davon sind vier Millionen zwischen null und vier Jahre alt - für sie steht kein zugelassener Impfstoff zur Verfügung. Die Impfquoten der Bundesländer unterscheiden sich weiter erheblich. So sind in Bremen mit knapp 87 Prozent bundesweit die meisten Einwohner vollständig geimpft, in Sachsen mit 63 Prozent die wenigsten. In Bayern beträgt die Impfquote 73 Prozent.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2022 12:00 Uhr