Politik will Kontakte an Silvester drastisch verringern

Nachrichtenarchiv - 20.12.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesweit sollen nach Weihnachten neue Kontaktbeschränkungen in Kraft treten. Damit wollen Bund und Länder der drohenden Infektionswelle durch die Omikron-Variante zuvorkommen. Nach ARD-Informationen sollen sich im privaten Bereich dann höchstens zehn Menschen treffen dürfen. Das soll auch für Geimpfte gelten. Falls Ungeimpfte anwesend sind, gelten ohnehin schon strengere Einschränkungen. Ihnen sind nur Treffen mit zwei Personen aus einem anderen Haushalt erlaubt. Die neuen Beschränkungen sollen vor allem die Kontakte an Silvester verringern. Morgen beraten die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Scholz über die neuen Regeln. Dieser befürwortete am Rande seines Antrittsbesuchs in Rom die Kontaktbeschränkungen grundsätzlich und gab sich überzeugt, mit den Ländern ein gemeinsames Vorgehen festlegen zu können.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.12.2021 18:00 Uhr