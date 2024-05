Politik verurteilt rassistisches Gegröle auf Sylter Party

Berlin: Ein Video, das rassistische Ausfälle junger Leute bei einer Party auf Sylt zeigt, hat bundesweit Empörung ausgelöst. Bundeskanzler Scholz spricht von "ekligen Parolen", die nicht akzeptabel seien, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther von "schlimmer Wohlstandsverwahrlosung". Bundesinnenministerin Faeser sagte, wer Nazi-Parolen gröle, sei eine Schande für Deutschland. In Schleswig-Holstein ermitteln Staatsschutz und Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Der Nachtclub in Kampen distanzierte sich von den Gästen und kündigte Konsequenzen an. Auf dem Video ist zu sehen, wie Menschen auf der Außenterrasse die Textzeile "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" singen. Ein Partygast soll den Hitlergruß gezeigt haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2024 21:00 Uhr