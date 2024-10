Politik und Wirtschaft kritisieren eingeschränktes Bahn-Angebot nach Oberstdorf

Oberstdorf: Die geplante Stellwerksanierung am Bahnhof der südlichsten Gemeinde Deutschlands sorgt bei Politikern und Wirtschaftsvertretern für Frust. Bayerns Verkehrsminister Bernreiter verlangte von der Bahn eine schnelle Sanierung. Der CSU-Politiker befürchtet einen deutlichen Rückgang bei den Übernachtungszahlen. Oberstdorf sei eine der wichtigsten Tourismusdestinationen im Freistaat, so sein Ministerium. Auch die schwäbische Industrie- und Handelskammer sieht das Allgäu durch das Bauprojekt im Vergleich zu anderen Ferienregionen zurückgeworfen. Mit dem plötzlichen Aus für die Fernverkehrs-Züge nach Oberstdorf würden auch Städte wie Kempten, Kaufbeuren, Immenstadt und Sonthofen benachteiligt, warnte die IHK. Die Deutsche Bahn hatte vor kurzem angekündigt, dass durch die Reparaturarbeiten an einem Stellwerk der Zugverkehr von und nach Oberstdorf ab November über Jahre massiv eingeschränkt werden muss. Fernverkehrsverbindungen sollen vorläufig sogar ganz gestrichen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2024 07:00 Uhr