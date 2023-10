Politik und Kirchen rufen zu Kundgebung für Israel auf

Berlin: An einer Solidaritätskundgebung mit den Opfern des Krieges in Israel am Brandenburger Tor nehmen zur Stunde mehr als zehntausend Menschen teil. Religionsgemeinschaften, Kirchen, Parteien und zahlreiche Verbände haben dazu aufgerufen. Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Aufstehen gegen Terror, Hass und Antisemitismus - in Solidarität und Mitgefühl mit Israel". Haupt-Redner ist Bundespräsident Steinmeier. Der Berliner Rabbiner Yitshak Ehrenberg wird das "Kaddisch", das jüdische Totengebet, für die Opfer des Terrorangriffs der Hamas sprechen. Auch Familienangehörige der von der Hamas entführten Geiseln werden bei der Kundgebung erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2023 14:00 Uhr