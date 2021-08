Politik streitet weiter über Umgang mit Ungeimpften

Bundesländer vernichten immer mehr Corona-Impfdosen

Berlin: Die Impfzentren müssen immer mehr nicht benötigte Vakzine vernichten oder zurückgeben. Das hat eine Umfrage von WDR und NDR ergeben. Allein in Bayern wurden demnach im Juli 27.000 Dosen entsorgt, deren Haltbarkeitsdatum abgelaufen war. Auch Sachsen, Baden-Württemberg und das Saarland meldeten derartige Aktionen im Tausenderbereich. Nordrhein-Westfalen musste dagegen nach eigenen Angaben nur 350 Dosen vernichten. Der Umfrage zufolge handelt es sich meist um den Impfstoff von AstraZeneca, der kaum noch nachgefragt wird. Noch haltbare Impfdosen gehen von den Ländern an den Bund zurück. Das Bundesgesundheitsministerium will sich bei den Lieferungen künftig an den Bestellungen der Länder orientieren - nicht mehr am Bevölkerungsanteil.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.08.2021 09:15 Uhr