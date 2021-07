Politik streitet über Ehrung der Afghanistan-Rückkehrer

Nachrichtenarchiv - 10.07.2021 23:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wildflecken: Union und SPD streiten über die Ehrung der Bundeswehr-Soldaten, die in Afghanistan waren. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sagte bei einem Besuch in Wildflecken im Landkreis Bad Kissingen, mit der sogenannten "stillen Rückkehr" sei man lediglich dem ausdrücklichen Wunsch der Truppe nachgekommen. Die Soldatinnen und Soldaten hätten so schnell wie möglich zu ihren Familien nach Hause gewollt. Außerdem werden laut Kramp-Karrenbauer sämtliche Afghanistan-Soldatinnen und -Soldaten am 31. August mit einem großen Appell im Bendlerblock, dem Sitz des Verteidigungsministeriums, geehrt. Den Ort hält die verteidigungspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Möller, nicht für angemessen. Die Bundeswehr als Parlamentsarmee gehöre ins Herz der Demokratie und damit vor den Bundestag, sagte Möller dem ARD-Hauptstadtstudio.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.07.2021 23:45 Uhr