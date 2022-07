Politik streitet über Atomkraft-Verlängerung

Nachrichtenarchiv - 16.07.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mit Blick auf die drohende Energiekrise wird in der Politik weiter über eine Verlängerung der AKW-Laufzeiten gestritten. Bundeswirtschaftsminister Habeck lehnt sie weiter strikt ab und wirft Befürwortern mangelnde Objektivität vor. Kernkraft sei eine Hochrisikotechnologie, so der Grünen-Politiker. Und er widerholte, es gebe ein Gasproblem, kein Stromproblem. FDP-Vize Kubicki sagte dazu, wenn das stimmen sollte, stelle sich die Frage, wieso der Strompreis an der Leipziger Energiebörse innerhalb dieses Jahres um voraussichtlich 320 Prozent nach oben schnellt. Die CSU-Umweltpolitikerin Weisgerber erklärte in der "Welt", wenn jede Kilowattstunde zähle, um die Gasverstromung zu reduzieren, dann sei es fahrlässig, drei sichere Kernkraftwerke Ende des Jahres abzuschalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2022 11:00 Uhr