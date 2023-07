Politik streitet über Abschaffung des Ehegattensplittings

Kurzmeldung ein/ausklappen Mehr als 61.000 Menschen starben im Sommer 2022 an Hitze

Paris: Die Hitzewellen im Sommer 2022 haben in Europa den Tod von mehr als 61.000 Menschen verursacht. Insbesondere Frauen im Alter von mehr als 80 Jahren seien davon betroffen gewesen, heißt es in einer in der Fachzeitschrift "Nature Medicine" veröffentlichten Studie. Es ist das erste Mal, dass die Zahl der Hitzetoten des vergangenen Sommers beziffert wurde. Wenn es keine angemessenen Schutzmaßnahmen gebe, werde es von 2030 an im Schnitt jedes Jahr 68.000 Hitzetote geben, heißt es in der Studie des französischen Instituts Inserm und des spanischen Instituts ISGlobal. Von 2040 an könnte die Zahl auf mehr als 94.000 steigen.

