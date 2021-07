Politik sagt ja zu Zuschauer-Rückkehr im Profifußball

Holetschek: "Müssen jeden Tag um Impfwillige werben"

München: Für Bayerns Gesundheitsminister Holetschek ist die zunehmende Impfmüdigkeit vieler Bürger eine der großen Herausforderungen im Kampf gegen Corona. Nach einer Sitzung des Kabinetts schlug er vor, den Impfstoff künftig zu den Menschen zu bringen. Man müsse sich eine Impfung praktisch im Vorbeigehen verabreichen lassen können. Kultusminister Piazolo kündigte an, dass die Corona-Selbsttests an den Schulen auch nach den Sommerferien fortgesetzt werden. Allerdings soll es an den Grund- und Förderschulen kostengünstigere PCR-Pool-Tests geben. Dabei geben die Kinder eine Lutschprobe ab, die gesammelt untersucht wird. Beim Thema Luftfilter in Klassenzimmern schraubte Piazolo das von Ministerpräsident Söder angekündigte Ziel herunter, dass bis September in jedem Klassenraum ein mobiler Lüfter stehe. Ziel bleibe es, bis zum Beginn des neuen Schuljahres möglichst viele dieser Geräte anzuschaffen, erklärte Piazolo heute. Der Freistaat werde den Kommunen die Hälfte der Kosten ersetzen. Dafür stehen nach seinen Worten 190 Millionen Euro zur Verfügung.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.07.2021 13:45 Uhr