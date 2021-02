Politik ringt um Öffnung von Schulen und Kitas im Pandemiebetrieb

Nachrichtenarchiv - 08.02.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor den Bund-Länder-Gesprächen zu den weiteren Corona-Maßnahmen fordert Familienministerin Giffey Öffnungsperspektiven für Kitas und Schulen. Um für größtmöglichen Gesundheitsschutz zu sorgen, setzt Giffey auf Schnelltests. Diese könnten inzwischen auch in Kitas und Schulen durchgeführt werden. Und Giffey weiter: Man könne mit den Öffnungen nicht bis Mai warten, wenn mit den Impfungen für das Personal begonnen werden könne. Bildungsministerin Karliczek hatte zuvor einen Leitfaden für den Schulbetrieb in Pandemiezeiten vorgestellt. Die wichtigsten Punkte: das Aufteilen der Klassen, ein zeitlich gestaffelter Unterrichtsbeginn, Maskenpflicht im Unterricht und konkrete Anleitungen zum Lüften. Bayerns Kultusminister Piazolo kündigte eine konkrete Entscheidung für frühestens Freitag an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2021 18:00 Uhr