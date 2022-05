Politik kritisiert teilweises EU-Ölembargo gegen Russland

Das Wetter: Vereinzelt Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Am Abend vereinzelt Schauer und Gewitter. In der Nacht teils gewittriger Regen, der nach Südosten abzieht. Tiefstwerte 12 bis 6 Grad. In den nächsten Tagen freundlich, nur vereinzelt Schauer und Gewitter. Am Freitag erst längere sonnige Abschnitte, später ebenfalls Schauer und Gewitter. Höchstwerte 19 bis 25, am Freitag 23 bis 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2022 17:00 Uhr