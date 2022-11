Politik, Industrie und Umweltverbände kritisieren Weltklimakonferenz

Nachrichtenarchiv - 20.11.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Ergebnisse der Weltklimakonferenz werden von Politik, Industrie und Umweltverbänden in Deutschland kritisiert. Bundesumweltministerin Lemke und Klimaminister Habeck äußerten sich unzufrieden - man sei hinter dem Notwendigen zurück. "Keine nennenswerten Fortschritte" sieht auch der Bundesverband der Deutschen Industrie. Es sei zentral, so der BDI, dass sich die Wirtschaft am internationalen Klimaprozess aktiv beteiligen dürfe. Greenpeace, Nabu und B.U.N.D. äußerten sich ernüchtert. Die Umweltschutzverbände befürchten, das 1,5-Grad-Ziel werde immer unwahrscheinlicher. Geeinigt haben sich die rund 200 Teilnehmerstaaten beim Weltklimagipfel in Ägypten auf einen Fonds zur finanziellen Unterstützung ärmerer Länder, die von den Folgen der Erderwärmung besonders hart betroffen sind. Der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen steht aber nicht im Abschlusstext.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2022 22:00 Uhr