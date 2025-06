Politik gedenkt der Opfer des DDR-Volksaufstands

Bundesregierung erinnert an Volksaufstand vom 17. Juni in der DDR: Zum 72. Jahrestag gedenken Regierungsmitglieder der Opfer. Rund um den 17. Juni 1953 gingen mehr als eine Million Menschen in der DDR auf die Straße. Sie demonstrierten unter anderem für Demokratie, freie Wahlen und die deutsche Einheit. Mindestens 55 Menschen wurden getötet und 15.000 verhaftet.

