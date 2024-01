Politik fordert neue Bahn-Verhandlungen

Berlin: Im Tarifstreit bei der Bahn werden die Rufe nach einer Schlichtung lauter. Der Bahnbeauftragte der Bundesregierung, Theurer, hat vor Folgen des Ausstands für die Verkehrswende gewarnt. In einem Interview sagte er, mit ständig neuen und immer längeren Streiks büße die Bahn zunehmend an Attraktivität ein. Er forderte die Lokführergewerkschaft GDL und den Konzern zu Verhandlungen auf. Auch der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Krischer, zeigte sich alarmiert wegen der Auswirkungen. Der Streik treffe Pendler genauso wie die Wirtschaft ins Mark. Thüringens Ministerpräsident Ramelow warf der Bahn hingegen vor, bisher kein schlichtungsfähiges Angebot vorgelegt zu haben. Die Lokführergewerkschaft GDL will sechs Tage lang streiken - bis Montagabend.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2024 12:00 Uhr