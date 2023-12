Politik fordert Konsequenzen aus schlechten Pisa-Ergebnissen

München: Ministerpräsident Söder ist in seiner Regierungserklärung auch auf die Ergebnisse der aktuellen Pisa-Studie eingegangen. Sie seien ein Schlag ins Gesicht Deutschlands, so Söder. Man müsse die Grundtechniken in den Schulen verbessern, um bessere Bildung zu erreichen. Kultusministerin Stolz von den Freien Wählern kündigte an, man werde dem Leistungsverfall mit aller Kraft entgegenwirken. Die Grünen im Landtag sehen die Pisa-Ergebnisse als Spiegelbild des - so wörtlich - "veralteten und verkrusteten bayerischen Schulsystems". Es brauche mehr Lehrkräfte und modernen Unterricht. - Die neueste Pisa-Studie hatte ergeben, dass die Leistungen deutscher Schüler im vergangenen Jahr schlechter waren als bei der Studie vor vier Jahren. Dieser Trend zeigte sich in allen Industrienationen. Als Grund gelten unter anderem die Schulschließungen während der Corona-Pandemie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2023 19:00 Uhr