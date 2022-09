Politik fordert erleichterte Aufnahme russischer Kriegsdienstverweigerer

Nachrichtenarchiv - 23.09.2022 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach der Teilmobilmachung in Russland werden in der Politik Rufe laut, russische Kriegsdienstverweigerer und Deserteure in Deutschland aufzunehmen. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Roth, sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, Menschen, die sich gegen Putins Politik wandten, müsse das freie Europa eine Heimat bieten. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Mihalic, sagte der Rheinischen Post, wer sich an dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Putins nicht beteiligen wolle, müsse in Deutschland Asyl erhalten. Der Vize-Chef der Unionsfraktion, Wadephul, forderte in den Funke-Zeitungen, humanitäre Visa müssten großzügig ausgelegt werden. Nach der Einberufung russischer Reservisten versuchen offenbar viele Männer, sich ins Ausland abzusetzen. So registriert etwa Finnland zunehmenden Grenzverkehr. Die Zahl der Einreisen von Russen habe sich am Donnerstag im Vergleich zur Vorwoche verdoppelt, teilt der finnische Grenzschutz mit.

