Politik diskutiert weitere Corona-Lockerungen

Nachrichtenarchiv - 09.07.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: Weil sich die Delta-Variante des Coronavirus immer weiter ausbreitet, wird über mögliche Lockerungen diskutiert. In NRW sind ab heute unter anderem wieder Sportveranstaltungen und Musikfestivals erlaubt. In vielen Bereichen entfallen dort Kontaktbeschränkungen und die Maskenpflicht. Intensivmediziner kritisieren diese Entscheidung. Sie fordern, so lange an der Maskenpflicht festzuhalten bis 85 Prozent der Erwachsenen geimpft sind. Bis dahin sollte man auf weitere Lockerungen verzichten, sagte der Chef der Vereinigung der Intensivmediziner, Marx, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gestiegen. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie heute bei 5,5. Die Gesundheitsämter melde 949 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 300 weniger.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.07.2021 06:00 Uhr