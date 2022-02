Politik diskutiert weiter über Corona-Lockerungen

Nachrichtenarchiv - 03.02.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Politik diskutiert weiter über möglichen Lockerungen angesichts des offenbar milderen Verlaufs bei der Corona-Variante Omikron. FDP-Chef Lindner hat als Beispiel die 2G-Regel im Einzelhandel genannt, die nach seinen Worten bundesweit fallen könnte. Die 2G-Regel richte wirtschaftlichen Schaden an, ohne dass sie einen wirksamen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leiste, so Lindner bei n-tv. Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger plädiert dafür, die Sperrstunde zu lockern oder gleich ganz aufzuheben. Auch die aktuellen strengen Kontaktbeschränkungen und das Verbot für Ungeimpfte, körpernahe Dienstleistungen wie den Friseurbesuch in Anspruch zu nehmen, könne man nicht monatelang aufrechterhalten, sagte Aiwanger der Augsburger Allgemeinen. Der Grünen-Gesundheitsexperte Dahmen warnte dagegen vor vorschnellen Lockerungen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2022 11:00 Uhr