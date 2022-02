Politik diskutiert über Waffenlieferungen an die Ukraine

Nachrichtenarchiv - 25.02.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses, Strack-Zimmermann, hat sich zurückhaltend zu Waffenlieferungen an die Ukraine geäußert. Im BR sagte die FDP-Politikerin, die Bitte aus Kiew nach bestimmten Waffen hätte man nicht aus den Beständen der Bundeswehr abdecken können. Das Nein der Ampel zu Waffenlieferungen in Krisengebiete wollte Strack-Zimmermann nicht in Frage stellen. Vorher hatte sich der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei, Weber, für Waffen an die Ukraine ausgesprochen. Im BR-Interview lobte er grundsätzlich das Sanktionspaket der EU, allerdings kritisierte Weber, dass der EU-Sondergipfel sich nicht dazu durchringen konnte, Russland vom westlichen Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift auszuschließen. Wörtlich sagte er: "Das wäre die wirtschaftliche Waffe, die wir haben, die Putin wirklich beeindruckt."

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2022 09:00 Uhr