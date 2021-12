Politik diskutiert über Quarantäne-Dauer bei Corona-Infizierten

Nachrichtenarchiv - 30.12.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mit Blick auf die sich rasch ausbreitende Omikron-Variante diskutiert die Politik über neue Corona-Maßnahmen. Bundesgesundheitsmister Lauterbach deutete eine Veränderung der aktuellen Regelungen an. In den ARD-Tagesthemen sprach er von einer völlig anderen Situation als noch vor einer Woche. Man müsse nun überlegen, was das für die Quarantäne-Dauer und für Kontaktreduzierungen bedeute. Bayerns Gesundheitsminister Holetschek sprach sich laut Medienberichten dafür aus, Geboosterte von der Quarantäne zu befreien, um drohende Personalengpässe in der Grundversorgung zu vermeiden. Auch die WHO äußerte Verständnis für solche Pläne. Die Reduzierung der Quarantäne-Dauer sein ein Kompromiss zwischen der Kontrolle des Infektionsgeschehens und wirtschaftlichen Überlegungen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2021 09:00 Uhr