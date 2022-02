Politik diskutiert über Lockerungen der Corona-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 01.02.2022 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bremens Bürgermeister Bovenschulte fordert eine einheitliche Linie der Länder bei den Corona-Regeln. Der SPD-Politiker sagte im ARD-Morgenmagazin, es sei nicht der richtige Zeitpunkt, um jetzt schon Lockerungen umzusetzen. Es sei aber der Zeitpunkt, die künftigen Regeln vor einer nächsten Bund-Länder-Runde Mitte Februar zu besprechen. Bovenschulte regte an, in Geschäften auf die 2G-Regel zu verzichten, aber die Maskenpflicht beizubehalten. Bei Großveranstaltungen ist Bovenschulte für Augenmaß und dafür, in Fußballstadien wieder begrenzt Fans zuzulassen. Unterschiedliche Regelungen würden die Menschen verwirren, deshalb müssten die Länder jetzt Gas geben und eine gemeinsame Position finden. Der CDU-Gesundheitspolitiker Sorge forderte von der Bundesregierung eine Strategie für stufenweise Lockerungen. Sorge sagte, für Gastronomie, Veranstaltungen und Vereine sei Planungssicherheit für das Frühjahr wichtig.

Quelle: BR24 Nachrichten, 01.02.2022 10:45 Uhr