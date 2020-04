Politik diskutiert über Lockerung der Corona-Beschränkungen

Nachrichtenarchiv - 12.04.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Politiker diskutieren, wie die Corona-Beschränkungen aufgehoben werden können. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet sprach in seiner Osteransprache von vielen kleinen, vorsichtigen Schritten. Termine nannte er nicht. Laschet mahnte einen Fahrplan an. Die Bereitschaft zum Verzicht brauche auch eine Aussicht auf Normalisierung. Davor hatten sich Vertreter von Städten und Gemeinden für einen Stufenplan für den Ausstieg ausgesprochen. Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Landsberg, warb in einem Interview dafür, auf regionale Besonderheiten bei den Lockerungen zu achten. Ähnlich äußerten sich die fünf Wirtschaftsweisen. Bayerns Ministerpräsident Söder hatte gestern Erwartungen gedämpft, dass die Kontaktbeschränkungen in Kürze abgebaut werden. Nach den Osterferien könne es nicht so weitergehen wie vor der Pandemie. Bund und Länder beraten am Mittwoch über das weitere Vorgehen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.04.2020 20:00 Uhr