Politik diskutiert über Konsequenzen aus Corona-Demonstration in Berlin

Berlin: Bundesjustizministerin Lambrecht hat sich gegen ein Verbot von Corona-Demonstrationen ausgesprochen. Sie finde es ganz wichtig, dass Menschen ihre Meinung äußern können, betonte die SPD-Politikerin. Angesichts der massenhaften Verstöße gegen den Infektionsschutz am Wochenende in Berlin betonte sie aber auch, es sei nicht hinnehmbar, wenn bewusst gegen die geltenden Schutzvorschriften verstoßen wird. Die Behörden vor Ort müssten durchsetzen, dass Vorschriften eingehalten werden. Der CDU-Innenexperte Schuster plädierte dafür, Demonstrationen in Zeiten der Pandemie auf wenige Hundert Menschen zu begrenzen. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF erklärte Schuster, der Staat müsse irgendwann Grenzen aufzeigen. Bayerns Innenminister Herrmann schlug im BR-Fernsehen höhere Strafen bei Verstößen vor. Er könne sich zur Abschreckung Strafen von mehreren Tausend Euro vorstellen, so Herrmann.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2020 08:00 Uhr