Politik diskutiert über Konsequenzen aus Berliner Corona-Demo

Nachrichtenarchiv - 04.08.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach den massenhaften Hygiene-Verstößen bei der Corona-Demo in Berlin am Samstag wird in der Politik über Konsequenzen diskutiert. Bayerns Innenminister Herrmann verlangte im BR-Fernsehen ein härteres Durchgreifen bei Verstößen. Er könne sich zur Abschreckung Strafen in Höhe von mehreren Tausend Euro vorstellen, so Herrmann. Der CDU-Innenexperte Schuster forderte, Demonstrationen künftig auf einige Hundert Menschen zu begrenzen. Die Politik müsse jetzt durchgreifen, so Schuster in einem Fernsehinterview. Der AfD-Co-Vorsitzende Chrupalla dagegen betonte, eine Maskenpflicht sei im Freien nicht unbedingt notwendig. Er sei froh darüber, dass sich in Berlin so viele Menschen friedlich gegen die, so wörtlich, Gängelung und Bevormundung der Regierung ausgesprochen hätten. Außerdem beklagte der AfD-Politiker eine Doppelmoral von Politik und Medien. Sie seien bei den Black-Lives-Matter-Protesten weniger kritisch gewesen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2020 09:00 Uhr