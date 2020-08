Politik diskutiert über Hygiene-Verstöße bei Corona-Demos

Nachrichtenarchiv - 04.08.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Parteiübergreifend diskutieren Politiker über den Umgang mit Verstößen gegen den Infektionsschutz bei Corona-Demos. Der CDU-Politiker Schuster erklärte, man müsse eine Güterabwägung treffen. Auf der einen Seite haben man die Meinungsfreiheit und auf der anderen Steite stürben in diesem Land Menschen an der Pandemie. Er fordert deshalb, beim Versammlungsrecht nachzujustieren. Der bayerische Innenminister Herrmann sprach sich für höhere Bußgelder aus. Bei Verstößen hält er mehrere Tausend Euro für möglich. AfD-Chef Chrupalla wiederum verteidigte erneut die Demonstranten. Er sagte, es sei lobenswert, dass so viele Menschen auf den Straßen Berlins für ihre Grundrechte demonstriert haben. Und die Infektionsgefahr sei unter freiem Himmel deutlich geringer als in geschlossenen Räumen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2020 10:00 Uhr