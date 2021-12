Politik diskutiert über Einführung eines Impfregisters

Nachrichtenarchiv - 18.12.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Debatte über eine allgemeine Impfpflicht geht es jetzt auch um die Erfassung der Daten. Bundestagspräsidentin Bas von der SPD hat ein nationales Impfregister gefordert. Der "Welt am Sonntag" sagte sie, man verfüge noch immer über zu wenig Daten - etwa über den Impfstatus bei Pflegekräften. Das gelte auch für den Stand an Infektionen, so Bas. Ihr Parteikollege, SPD-Generalsekretär Kühnert, lehnt ein Impfregister dagegen ab. Er sieht nach eigener Aussage die Gefahr, dass damit die Tür für den Zugriff auf weitere Daten geöffnet würde. Der designierte CDU-Chef Merz sieht hier noch eine Reihe offener Fragen - etwa, wie eine Impfpflicht ohne Impfregister durchgesetzt werden soll. Wobei man auch über die Pflicht selbst diskutieren müsse.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2021 07:00 Uhr