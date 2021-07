Politik diskutiert über besseren Corona-Schutz von Kindern

Nachrichtenarchiv - 11.07.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: SPD und Grüne fordern einen besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen vor dem Corona-Virus. SPD-Chefin Esken sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe wörtlich: "Wir dürfen nicht noch mehr Zeit verlieren in dem Irrglauben, Kinder und Jugendliche seien nicht gefährdet". Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt verlangte mit Blick auf die Ausbreitung der Delta-Variante einen Kita- und Schulgipfel, um einen Leitfaden für die Zeit nach den Ferien zu erarbeiten. Bundestagspräsident Schäuble warnte vor erneuten Schulschließungen. In der "Bild am Sonntag" sprach sich der CDU-Politiker dafür aus, 12- bis 17-Jährige gegen Covid-19 zu impfen, wenn sie es wollen. Von Bundesbildungsministerin Karliczek kommt der Appell an Studierende, zur Impfung zu gehen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.07.2021 03:00 Uhr