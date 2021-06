Politik debattiert über Fortdauer der Maskenpflicht

Nachrichtenarchiv - 13.06.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts sinkender Inzidenzen hat sich Bundesjustizministerin Lambrecht für eine Überprüfung der Maskenpflicht ausgesprochen. Der "Bild am Sonntag" sagte die SPD-Politikerin, die Länder müssten die Verhältnismäßigkeit für eine Fortdauer der Maßnahme untersuchen. Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach begrüßte diese Aufforderung, betonte aber in der "Saarbrücker Zeitung", die Verbreitung des Corona-Virus finde im Wesentlichen in Innenräumen statt. Daher sei eine Lockerung der Maskenpflicht im Freien und bei genügend Abstand möglich, jedoch - so Lauterbach wörtlich - "bei jeder Gelegenheit, überall - das geht selbstverständlich nicht". Unterdessen hat sich der Landes- und Fraktionschef der Bayern-SPD, von Brunn, dafür ausgesprochen, zwischen den Masken zu differenzieren. Bei fallender Inzidenz und steigenden Temperaturen könne man die FFP2-Pflicht aufheben, die für viele eine Belastung sei, so von Brunn im BR. Medizinische Masken würden ausreichend schützen.

