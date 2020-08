Politik debattiert über einheitliche Regeln für private Partys

Nachrichtenarchiv - 23.08.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland sind laut Robert-Koch-Institut weitere 782 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das sind zwar weitaus weniger als in den 24 Stunden zuvor, am Wochenende werden aber von vielen Behörden keine Daten übertragen. Unterdessen debattiert die Politik über verschärfte Vorgaben für private Feste und bundesweit einheitliche Teilnehmergrenzen. Eine Umfrage der dpa zeigt, dass Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern eine solche Obergrenze ablehnen. Berlin, Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz sind grundsätzlich dafür. Bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Merkel am Donnerstag soll über das Thema gesprochen werden. Bundesgesundheitsminister Spahn hatte Anfang der Woche gesagt, er wolle kein „Spiel­ver­der­ber“ sein, aber er habe von vielen Seiten gehört, dass sich bei Veranstaltung mit Alkohol selbst zwan­zig Gäste schnell nicht mehr an die Abstands- und Hygie­ne­re­geln hiel­ten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.08.2020 08:00 Uhr