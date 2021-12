Politik besorgt über zunehmende Gewaltbereitschaft bei Demonstrationen

Nachrichtenarchiv - 13.12.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach den Demonstrationen vom Wochenende haben Regierungspolitiker vor einer Radikalisierung von Impfgegnern gewarnt. Bundeskanzler Scholz kündigte eine Null-Toleranz-Politik gegen aggressive Übergriffe an. Innenministerin Faeser sagte, die Gewaltbereitschaft nehme zu. In Schweinfurt wurde am Abend eine unangemeldete Demonstration mit rund 1.000 Demonstranten aufgelöst. Die Polizei berichtet von teils heftiger Aggressivität. Zehn Menschen wurden vorläufig festgenommen, gegen 15 weitere wurde Anzeige erstattet. Zwei Personen hatten den Einsatzkräften zufolge versucht, ein Zivilfahrzeug der Polizei in Brand zu setzen. In Rosenheim beteiligten sich rund 2.000 Menschen an einer angemeldeten Demonstration, die friedlich verlief. Bei Ausschreitungen im thüringischen Greiz waren am Wochenende 14 Beamte verletzt worden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.12.2021 01:00 Uhr