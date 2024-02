Politik begrüßt Milliarden-Investitionen von Microsoft

Berlin: Die angekündigten Milliarden-Investitionen des Software-Riesen Microsoft in Deutschland sind von Politik und Gewerkschaften begrüßt worden. Bundeskanzler Scholz sprach von einem weiteren Erfolg des Investitionsstandorts Deutschland. Microsoft will mehr als drei Milliarden Euro investieren, um den Ausbau von Künstlicher Intelligenz voranzutreiben. Standorte sind vor allem in Nordrhein-Westfalen geplant. Ministerpräsident Wüst nannte die Pläne von Microsoft historisch. Das bislang vom Braunkohleabbau geprägte Rheinische Revier könne damit zum internationalen Vorbild für einen gelungenen Strukturwandel werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.02.2024 02:00 Uhr