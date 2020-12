Polens Skispringer können auf Teilnahme an Vierschanzentournee hoffen

Das Wetter: Nachts gebietsweise Schnee, Abkühlung auf bis -6 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht anfangs im Osten noch Schnee. Sonst trocken und zeitweise klar. In der zweiten Nachthälfte in Franken Schnee. Tiefsttemperaturen zwischen 0 und minus 6 Grad. Die Aussichten: In den nächsten Tagen meist trocken. Dabei in Nordbayern oft bewölkt, im Süden freundlicher mit teils längerem Sonnenschein. Tageshöchstwerte 1 bis 6 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2020 20:00 Uhr