Polens Regierungschef stellt Vertrauensfrage

Warschau: Der polnische Regierungschef Tusk will heute im Parlament die Vertrauensfrage stellen. Das hatte er nach dem Wahlsieg des rechtsnationalen Kandidaten Nawrocki bei der Präsidentschaftswahl angekündigt. Tusk geht davon aus, dass Nawrocki Gesetzesvorhaben der Regierung blockiert und will mit der Vertrauensfrage sicherstellen, dass in seinem proeuropäischen Mitte-Links-Bündnis alle hinter ihm stehen.

