Polens Regierung will Abtreibungsrecht liberalisieren

Warschau: Polens neue Regierung will das Abtreibungsrecht liberalisieren. Ministerpräsident Tusk sagte, man werde in Kürze einen Gesetzentwurf für legale und sichere Abtreibungen bis zur zwölften Schwangerschaftswoche ins Parlament einbringen. Außerdem soll der Zugang zur sogenannten "Pille danach" erleichtert werden. Das Medikament zur Verhinderung einer Schwangerschaft soll künftig rezeptfrei ab einem Alter von 15 Jahren erhältlich sein. Das Abtreibungsrecht in Polen gilt als eines der strengsten in Europa. Einem neuen Gesetz muss aber auch Präsident Duda zustimmen und der steht der konservativen PiS-Partei nahe, die vor Tusk regiert hatte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2024 16:00 Uhr