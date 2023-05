Polens Präsident will umstrittene Kommission zu russischem Einfluss billigen

Meldungsarchiv - 29.05.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Warschau: Polens Präsident Duda will ein umstrittenes Gesetz unterzeichnen, das die Gründung einer Untersuchungskommission vorsieht. Diese soll eine Einflussnahme Russlands auf die innere Sicherheit Polens prüfen. Duda sagte, Russischer Einfluss habe zu vielen Turbulenzen geführt, deren Ergebnis unter anderem der Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Energieprobleme in Europa seien. Nach dem Gesetzentwurf soll eine Untersuchungskommission prüfen, ob Amtsträger der Regierung in den Jahren 2007 bis 2022 von russischer Einflussnahme betroffen waren. Die Kommission soll auch Strafen verhängen dürfen. Kritiker werfen der nationalkonservativen PiS-Regierung vor, sie ziele mit dem Gesetz wenige Monate vor der Parlamentswahl vor allem auf eine Diskreditierung des Oppositionsführers und ehemaligen Regierungschefs Tusk. Laut der PiS-Regierung hat Tusk unvorteilhafte Gasverträge mit Russland abgeschlossen.

