Polens Präsident unterzeichnet Gesetz zur Asyl-Beschränkung

Warschau: Polens Präsident Duda hat ein neues Gesetz zur Beschränkung des Asylrechts unterzeichnet. Es sieht vor, dass Migranten bei einer Notlage an der Grenze nur dann einen Asylantrag stellen dürfen, wenn sie legal nach Polen eingereist sind. Eine solche Notlage sieht die Regierung in Warschau derzeit an seiner Ostgrenze zu Belarus. Von dort aus versuchen tausende Flüchtlinge ins Land zu kommen. Polen wirft Belarus und Russland vor, mit den Migranten gezielt die EU destabilisieren zu wollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2025 07:00 Uhr