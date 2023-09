Polens Präsident sieht Waffenstopp für Ukraine "missinterpretiert"

Warschau: Polens Staatsoberhaupt ist dem Eindruck entgegengetreten, sein Land wolle der Ukraine keine Waffen mehr liefern. In einem Interview sagte Präsident Duda, es handele sich um ein Missverständnis. Aussagen von Ministerpräsident Morawiecki seien auf die denkbar schlechteste Weise interpretiert worden, so Duda. Er habe den Ministerpräsidenten so verstanden, dass Polen seine brandneuen Waffen nicht der Ukraine weitergeben wolle, die durch die neuen Waffen ersetzten älteren Waffen aber womöglich schon. Polen hat in den USA und Südkorea neue Panzer und Haubitzen bestellt. Morawiecki hatte gestern angedeutet, dass Polen der Ukraine nichts mehr liefern werde, weil es sich lieber selbst modern ausrüste. Die Äußerung löste in Brüssel und Berlin Irritationen aus. Polen gehört seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges zu Kiews größten Unterstützern und Waffenlieferanten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.09.2023 21:15 Uhr