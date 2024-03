Polens Präsident legt Veto gegen "Pille danach"-Gesetz ein

Warschau: In Polen ist die sogenannte "Pille danach" weiterhin nur auf Rezept erhältlich. Präsident Duda legte sein Veto gegen eine Gesetzesänderung ein, die den rezeptfreien Zugang ab 15 Jahren vorsah. Er könne nicht akzeptieren, dass bereits Menschen unter 18 Jahren ohne ärztliche Aufsicht das Empfängnisverhütungsmittel bekommen könnten, heißt es in einer Mitteilung. Seit 2017 gibt es in Polen die "Pille danach" nur auf Rezept. Die damals regierende rechtskonservative Partei PiS, der auch Duda nahesteht, hatte die Verordnung durch eine Ärztin oder einen Arzt zur Pflicht gemacht. Die neue Regierung von Ministerpräsident Tusk hatte im Januar eine Gesetzesänderung angestrebt. Dem Präsidenten der polnischen Republik steht laut Verfassung ein Vetorecht gegen Gesetzesentwürfe vor.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.03.2024 08:15 Uhr