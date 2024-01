Polens Präsident Duda begnadigt Ex-Regierungsmitglieder erneut

Warschau: Polens Präsident Duda hat zwei inhaftierte Mitglieder der früheren polnischen PiS-Regierung ein zweites Mal begnadigt. Ex-Innenminister Mariusz Kaminski und sein früherer Staatssekretär Maciej Wasik sind noch am Dienstagabend aus der Haft in Radom entlassen worden. Die beiden waren Anfang Januar wegen Machtmissbrauchs zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden, dagegen hatten Zehntausende PiS-Anhänger protestiert. Die Partei bezeichnete Kaminski und Wasik als politische Gefangene. Duda hatte die Politiker bereits nach einem ersten Verfahren im Jahr 2015 begnadigt, der Oberste Gerichtshof in Polen hatte dies aber für ungültig erklärt. Duda betonte erneut, dass aus seiner Sicht die Begnadigung von 2015 weiterhin gültig ist.

