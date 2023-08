Polens Parlament stimmt für Referendum über EU-Asylkompromiss

Warschau: Das polnische Parlament hat gestern ein Referendum über den EU-Asylkompromiss offiziell beschlossen. Die Opposition rief zu einem Boykott auf. Der EU-Asylkompromiss sieht vor, dass Staaten entweder verpflichtend Geflüchtete aufnehmen oder Ausgleichszahlungen leisten. Die Frage des Referendums in zwei Monaten ist so formuliert, dass eine Ablehnung wahrscheinlich ist. Darin ist die Rede von der "Aufnahme Tausender illegaler Einwanderer" und eines "von der europäischen Bürokratie auferlegten Zwangsumsiedlungsmechanismus". Außerdem sollen die Wählerinnen und Wähler in Polen noch drei weitere Fragen beantworten: Zur Entfernung eines Zauns an der Grenze zwischen Polen und Russlands Verbündetem Belarus, zu dem Verkauf staatlicher Unternehmen auch an ausländische Firmen und zu einer Anhebung des Renteneintrittsalters.

