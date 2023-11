Polens neues Parlament kommt erstmals zusammen

Warschau: In Polen kommt gut vier Wochen nach der Wahl das neue Parlament zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Zunächst werden die Abgeordneten einen Parlamentspräsidenten wählen. Außerdem wird die Regierung von Ministerpräsident Morawiecki zurücktreten und so wohl den bevorstehenden Machtwechsel einleiten. Bei der Wahl am 15. Oktober hatte ein oppositionelles Dreierbündnis unter Führung des ehemaligen EU-Ratspräsidenten Tusk eine Mehrheit errungen. Das proeuropäische Bündnis hat bereits einen Koalitionsvertrag unterzeichnet und will die nationalkonservative PiS an der Regierung ablösen. Polens Präsident Duda will allerdings den Noch-Ministerpräsidenten Morawiecki mit der Bildung der Regierung beauftragen. Die PiS sei bei den Wahlen schließlich stärkste Einzelpartei geworden. Kritiker werfen dem ebenfalls der PiS angehörenden Präsidenten vor, er wolle den Machtwechsel hinauszögern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2023 07:00 Uhr