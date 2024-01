Polens Ex-Innenminister kündigt Hungerstreik in Haft an

Warschau: Der frühere polnische Innenminister Kaminski hat einen Hungerstreik angekündigt. Der Politiker der konservativen PiS-Partei ist wegen Amtsmissbrauch in Haft. Er sieht sich als Opfer politischer Willkür der Regierung des liberalen Ministerpräsidenten Tusk. Tatsächlich hatte Kaminski im Jahr 2007 sein damaliges Amt als Korruptionswächter genutzt, um einen ihm missliebigen Politiker in eine Falle zu locken. Nach einem ersten Urteil in dem Fall hatte ihn sein Parteifreund, Präsident Duda, begnadigt. Im Dezember wurde Kaminski erneut verurteilt, gestern sollte er verhaftet werden. Kaminski und sein Stellvertreter verschanzten sich aber zwischenzeitlich in Dudas Präsidentenpalast, bis die Polizei sie doch festnahm.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.01.2024 19:15 Uhr