Polens Botschafter erwartet von Weimarer Dreieck Geschlossenheit gegen Russland

Berlin: Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ist das zentrale Thema bei einem Gipfeltreffen des sogenannten "Weimarer Dreiecks" im Kanzleramt. Bundeskanzler Scholz empfängt dazu den französischen Präsidenten Macron und den polnischen Ministerpräsidenten Tusk. Der polnische Botschafter in Deutschland, Pawlos, erwartet ein Signal der Geschlossenheit gegen Russland. Ziel des Treffens in Berlin sei es, Einigkeit zu zeigen und nicht Unstimmigkeiten, sagte Pawlos im Ersten. Der Diplomat äußerte auch die Hoffnung auf eine deutsche Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine. Er hoffe, dass Kanzler Scholz Mut zeige und nach einer Lösung suche, entsprechende Systeme und Munition zu liefern. Das Dreiergespräch in Berlin findet vor dem Hintergrund massiver deutsch-französischer Differenzen in der Ukraine-Politik statt. Macron schließt die Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine nicht aus, Scholz dagegen schon.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2024 12:00 Uhr